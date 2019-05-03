Доля реализации гособоронзаказа государственными и частными предприятиями составляет "50 на 50" - Полторак

В Минобороны надеются, что Верховная Рада позволит расширить линейку товаров, которые можно будет закупать не по гособоронзаказу.

На сегодняшний день доля реализации государственного оборонного заказа госпредприятиями и предприятиями оборонной промышленности частной формы собственности составляет "50 на 50".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения завода "Телекарт-Прибор" в Одессе, который занимается изготовлением систем управления автоматизации и связи для нужд ВС Украины.

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"Техника, которую производит завод, соответствует техническим задачам, которые мы определили. Я думаю, что мы будем наращивать заказ и повышать качество продукции, которую вы представляете", - сказал министр.

Полторак отметил, что до 2014 года продукция военного назначения поставлялась только государственными предприятиями.

"Сегодня доля реализации государственного оборонного заказа госпредприятиями и предприятиями оборонной промышленности частной формы собственности составляет 50 на 50. Есть возможность двигаться вперед, развиваться. Я сторонник максимальной открытости государственного оборонного заказа, максимально открытых позиций, по которым можно проводить открытые процедуры закупок. Чтобы мы имели максимальную прозрачность, максимальное качество и минимальную цену. Я надеюсь, что Верховная Рада примет закон, который позволит Минобороны расширить линийку товаров, которые мы можем закупать не по гособоронзаказу", - сказал министр.