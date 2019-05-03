В Украине начались испытания уникального арткомплекса - Полторак

В артиллерийском комплексе нет ни одной запчасти страны-агрессора, утверждает министр обороны.

Министерство обороны Украины начало испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом глава ведомства Степан Полторак заявил сегодня при посещении государственного предприятия "Львовский государственный завод "ЛОРТА", которое входит в состав "Укроборонпрома".

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По его словам, этот комплекс на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины. "Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей", - отметил Полторак.

Он также добавил, что комплекс "Оболонь-А" является современной и уникальной техникой, не имеет ни одной запчасти страны-агрессора.

"Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", - сказал министр обороны.

После успешного завершения испытаний комплекс передадут на вооружение ВСУ и начнется его серийное производство.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине пройдут новые испытания мобильного комплекса крылатых ракет «Нептун».