Гройсман сообщил, что с внедрением системы выборов на пропорциональной основе решили подождать

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из его ответа на вопрос журналистов относительно невыполнения коалицией положений коалиционного соглашения относительно необходимости принятия в первом квартале 2015 года изменений в избирательное законодательство, предусмотрев проведение выборов в ВР на пропорциональной основе и по открытым спискам.

Гройсман отметил: ”Есть мнение, в том числе экспертной среды, и я думаю, что оно является достаточно качественным с точки зрения того, чтобы апробировать систему на местных выборах и затем вводить точно такую же систему на парламентских выборах”.

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“Я думаю, что в этом есть смысл”, - добавил председатель ВР.

Говоря о законопроекте относительно местных выборов, он отметил, что на этой неделе соберется рабочая группа, которая работает над его подготовкой, и “проговорим возможности дальнейшей деятельности”.

Гройсман подчеркнул, что до конца следующего месяца соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение ВР.