Штайнмайер: К решению конфликта на Донбассе еще очень далеко

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Болгарию, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Дорога, по которой мы идем - это первый шаг к тому, чтобы успокоить ситуацию, но все мы знаем, что мы еще очень далеки от решения этой проблемы", - сказал Штайнмайер.

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Штайнмайер также подчеркнул необходимость финансовой поддержки Украины, учитывая ее тяжелое экономическое положение.

Как сообщал УНИАН, ранее Штайнмайер заявил, что на решение украинского конфликта могут уйти десятилетия.