Штайнмайер: на решение украинского конфликта могут уйти десятилетия

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его мнению, поиски "политического решения растянутся, вероятно, на целое поколение", - заявил чиновник в Берлине, передает DW.DE.

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Впрочем, в отличие от других острых конфликтов, министр видит перспективы в отношении украинского кризиса. "Когда я смотрю на Земной шар и вижу Сирию, Ливию и Ирак, то я рассматриваю украинский конфликт как единственный, который поддается решению", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Решение Киева начать отвод тяжелой военной техники, по его словам, не является прорывом, а "хорошей новостью". "Возможно, сейчас можно снова быть немного более уверенным, чем мы были в течение последних недель", - отметил министр. Впрочем, он напомнил, что отвод вооружений должен был начаться еще неделю назад. Напомним, что это было вторым этапом в минских договоренностях. Первым этапом было полное прекращение огня.