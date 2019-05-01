"Пазл большой игры": эксперт объяснил, зачем Путин заговорил о возможных переговорах с Зеленским

Вряд ли сегодня договоренности с Россией возможны, считает эксперт.

Россия не собирается ни о чем договариваться с Украиной, а лишь продолжает цинично давить на болезненные места.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, не стоит серьезно относиться к заявлениям президента РФ Владимира Путина о том, что между ним и будущим тренером Украины Владимиром Зеленским много общего, и они смогут договориться. Такими заявлениями и выдачей украинцам российских паспортов Россия умышленно обостряет обстановку накануне возможных переговоров между странами.

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"Россия, как всегда, в своем духе. Она довольно цинично и по-хамски еще до начала переговоров пытается продемонстрировать свою высокомерную позицию. Для меня это свидетельство того, что она не собирается ни о чем договариваться. Она воспринимает Донбасс как болезненную рану, на которую можно сыпать соль, и продолжает плевать на Украину, на Европу, на США. И считает, что у нее есть ресурсы для продолжения этой ситуации или даже ее обострения", – считает Яременко.

По мнению эксперта, это часть большой игры России.

"Это такой пазл большой геополитической игры, где происходит обострение, где она готовится к более агрессивным действиям", – добавляет эксперт.

В свою очередь, Украине нужно, и она будет искать конструктивного диалога. Но вряд ли при таком настрое России что-то получится, продолжает Яременко.

"Зеленский предпочел бы иметь какой-то конструктивный диалог по решению каких-то проблем, по возвращению пленных или прекращению огня. И западные партнеры хотят видеть усилия от Украины и какой-то конструктивный подход. Но вряд ли сегодня договоренности с Россией возможны", – считает эксперт.