"Путин попал в ловушку": политолог оценил вероятность переговоров президента РФ с Зеленским

Предложение Владимира Зеленского - это возврат к "женевскому формату", подчеркнул политолог.

Идея о прямых переговорах между победителем президентских выборов Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным является правильной.

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Об этом заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко, передает "Главред".

"Вспомните, когда только началась война в 2014 году, американцы предложили "женевский формат", который предусматривает участие в переговорном процессе представителей Украины, США, ЕС и России. Причем Россию должен был представлять министр иностранных дел.

Москва тогда на это согласилась, но очень быстро Путин понял, что попал в ловушку, когда сам стал участником переговорного процесса, а не представители "ЛДНР". Ведь, таким образом, Россия признала свою вину. Тогда Путин немедленно отозвал своего министра иностранных дел, а США в ответ на срыв "женевского формата" переговоров ввели первые санкции.

Об этом мало кто помнит, но природа первых санкций против России была именно такова – они были введены за то, что Россия отказалась себя признать участницей конфликта. И с тех пор Москва включила в переговорный процесс сепаратистов", - напомнил он.

По словам эксперта, предложение Зеленского - это возврат к первоначальному варианту переговоров с США, но без представителей "ЛДНР".

"Он хочет добиться того, чтобы встречались насильник - Россия, жертва - Украина, ЕС - младший судья, США - старший судья. Поверьте, в таком формате конфликт на Донбассе может быть очень быстро разрешен.

Где гарантия, что сейчас Путин согласится на такой формат? Прошло уже пять лет войны, и ему все тяжелее и тяжелее. Вначале он не знал, что такое санкции, а теперь понимает это очень хорошо", - добавил Небоженко.

Как сообщал УНИАН, Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.