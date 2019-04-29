Кремль учел заявление Зеленского по российским паспортам для жителей ОРДЛО

"Мы все тщательно фиксируем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле заявили, что приняли во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского после решения президента РФ Владимира Путина выдавать паспорта жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас пока идет такая заочная дискуссия, я могу говорить только за президента Путина. Президент Путин достаточно четко в Пекине изложил свой подход к основам диалога. Он сказал о готовности вести диалог, сказал о непонимании того, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений Минских договоренностей", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, разочаровывает ли Кремль такая риторика с точки зрения перспектив налаживания взаимодействия России и Украины.

"Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем и принимаем во внимание", - добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что план по предоставлению российских паспортов и различных документов на оказание государственных социальных услуг жителям Донбасса будут разрабатывать соответствующие министерства и ведомства.

"Это план уже не президента, этим будут заниматься соответствующие подразделения министерства внутренних дел, которое занимается паспортизацией. И другие ведомства, которые занимаются предоставлением упомянутых социальных документов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина детальный план, как именно будет организована выдача паспортов и других документов на оказание государственных социальных услуг для жителей Донбасса.

"Это не должно быть президентским планом", - добавил он.

Кроме того, в ответ на вопрос, где эти граждане будут платить налоги, Песков уточнил, что "это уже будет зависеть от того, кто, в какие сроки будут получать, и так далее". "Многие детали, конечно, прояснятся уже по ходу процесса получения паспортов", - заключил Песков.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

27 апреля Зеленский прокомментировал идею президента РФ выдавать гражданам Украины российские паспорта.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - сказано в заявлении Зеленского, которое опубликовала его команда в Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что отличие Украины, в частности, заключается в том, что украинцы имеют в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет.

"Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь: "Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".