Адвокат Савченко увидел изменение отношения к летчице в России

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" в понедельник, 9 марта, сказал адвокат Савченко Марк Фейгин, пишет Обозреватель.

Он рассказал, что в России это дело тоже находится в центре внимания, но в определенных кругах.

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"В пропагандистском ключе все это освещается через российские СМИ. Определенно в негативном ключе формируется отношение к Надежде Викторовне. Уже заранее виновной. Отрицательное отношение имеет свои коннотации – каратель Савченко. Пусть у меня нет точных цифр, но это отношение меняется. Вся дискуссия дает свои результаты. Ведь это уже очень давно – идет девятый месяц. После того, как защита раз за разом обнародует факты непричастности Савченко, мнение постепенно меняется. Может от большого внимания к этому делу общественности начинает интересоваться, как можно участвовать в убийстве журналистов как корректировщик огня, если ты уже час-полтора находишься в плену. Все-таки возникают вопросы, на которые нет ответов", - сказал Фейгин.

"Учитывая, что для населения не секрет, что у нас в России нет суда как ветки власти, я думаю, что медленно, но уверенно отношение к истории Савченко будет меняться", - добавил он.