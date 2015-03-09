Порошенко: Завтра соберется военный кабинет

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”Я уже во вторник собираю военный кабинет, и будут приняты очень важные решения”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Порошенко предложил на заседании Совета безопасности и обороны Украины создать военный кабинет.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что в созданный при СНБО военный кабинет вошли руководители страны вместе с руководителями силовых блоков.