Порошенко: Завтра соберется военный кабинет
23:44, 09 марта 2015Политика
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Во вторник соберется военный кабинет.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.
”Я уже во вторник собираю военный кабинет, и будут приняты очень важные решения”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля Порошенко предложил на заседании Совета безопасности и обороны Украины создать военный кабинет.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что в созданный при СНБО военный кабинет вошли руководители страны вместе с руководителями силовых блоков.
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