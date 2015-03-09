Харьковские теракты готовятся в российском Белгороде - Лубкивский

Об этом заявил в эфире Радио Свобода советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, исполнители после их совершения бегут в Россию.

"Идет контакт со стороны Российской Федерации. В Белгороде, как правило, готовится операция, оттуда люди проникают на территорию Украины. Совершают террористический акт, готовят его и соответственно исчезают в направлении Российской Федерации. И мы сегодня делаем все и активно работает наше харьковское управление, оно серьезно усилено офицерами высокого уровня из Киева, делаем все для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно", - отмечает Маркиян Лубкивский.

Он опроверг информацию, что якобы в Харькове находится руководитель "Оплота" Евгений Жилин. По данным Лубкивского, Жилин сейчас скрывается в России.

Читайте такжеВ Харькове начато расследование по факту взрыва авто комбата "Слобожанщины"

"Мы понимаем, где он находится и как осуществляет руководство "оплотовцами". "Оплотовцев" как таковых в Харькове практически нет", - сказал Маркиян Лубкивский.

Из-за повышенного уровня опасности терактов в Харькове, проукраинские общественные организации решили сегодня отказаться от проведения шествия, посвященного 201-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

6 марта во Харькове произошел очередной взрыв. Под автомобиль микроавтобуса командира батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко была заложена мина. Произошел взрыв, два человека пострадали. 22 февраля в результате взрыва в Харькове во время митинга погибли четыре человека.

Правоохранители расследуют дело по статье о теракте. СБУ сообщила о задержании 5 человек, предположительно причастных к организации взрыва.