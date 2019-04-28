Зеленский на украинском и русском поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пожелал всем мира, добра и вкусных куличей.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский на украинском и русском языках поздравил соотечественников с праздником Пасхи.

На своей странице в Facebook Зеленский написал поздравления на двух языках.

Читайте такжеПорошенко сходил на ночное и утреннее богослужения в Свято-Михайловском соборе и в Патриаршем соборе Воскресения Христова (фоторепортаж)

«Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание.

Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!», - отметил он.

«А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!», - добавил Зеленский.

Он пожелал всем мира, добра и вкусных куличей.