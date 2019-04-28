Зеленский на украинском и русском поздравил украинцев с Пасхой
12:49, 28 апреля 2019Политика
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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пожелал всем мира, добра и вкусных куличей.
Владимир Зеленский / REUTERS
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский на украинском и русском языках поздравил соотечественников с праздником Пасхи.
На своей странице в Facebook Зеленский написал поздравления на двух языках.
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«Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украины, и благословит ее на процветание.
Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!», - отметил он.
«А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать, - это наши Воины и Защитники. Верим, что свет победит тьму!», - добавил Зеленский.
Он пожелал всем мира, добра и вкусных куличей.
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