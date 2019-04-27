"Далее последует возрождение СССР?": постпред в ООН о "путинских паспортах" для украинцев
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сравнил желание Путина выдавать паспорта РФ украинцам с произведением британского писателя Джорджа Оруэлла. Такое мнение он выразил 27 апреля в Twitter.
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"Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее последует возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше терпеливо будет ждать, "призывая все стороны"?" - написал Ельченко.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».
Сегодня, 27 апреля, Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.