Суд остановил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Решение принято по иску Украинского Хельсинского союза по правам человека на основании нарушений процедуры и требований, установленных документами Совета Европы и национальным законодательством.

Окружной административный суд города Киева сегодня приостановил проведение конкурса на избрание судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом сообщается на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.

В сообщении говорится, что в апреле истекают полномочия судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской и Украина обязана к этому времени определить трех кандидатов на эту должность путем проведения конкурса и подать избранных кандидатов на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

УХСПЧ считает, что проведение конкурса проходит с грубым нарушением процедуры и требований, установленных документами Совета Европы и актами национального законодательства, а именно с нарушениями принципа публичности, прозрачности, открытости и своевременности, что сужает возможности проведения объективного и независимого конкурсного отбора и фактически делает невозможным избрание кандидата на должность судьи ЕСПЧ от Украины в необходимый срок.

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По иску УХСПЧ о признании противоправными действий органов государственной власти Окружной админсуд Киева удовлетворил требование истца и остановил проведение конкурса, поскольку он не соответствует процедуре, установленной законом.

В частности, постановлением суда от 26 апреля конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины запрещено совершать действия по проведению конкурса и, соответственно, по представлению списка кандидатов Министерству иностранных дел Украины для его внесения в Совет Европы. Также постановлением запрещается Министерству иностранных дел Украины проводить тестирование по определению уровня владения участниками конкурса официальными языками Совета Европы.

Решение суда вступило в законную силу с момента его подписания судьей и подлежит немедленному исполнению.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля президент Петр Порошенко подписал указ №100/2019 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины", которым постановлено создать и утвердить состав конкурсной комиссии и другие процедурные действия.