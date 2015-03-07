В РФ задержали подозреваемых в убийстве Немцова, среди них – замкомбата чеченского батальона "Север"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности Ингушетии Альберта Барахоева.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил в субботу о задержании двоих подозреваемых в убийстве Немцова — выходцев с Кавказа Анзора Губашева и Заура Дадаева.

"Задержаны Заур Дадаев, который является заместителем командира полка батальона "Север" МВД Чеченской Республики, и еще один мужчина, который в этот момент находился с ним в машине. Кроме того, задержаны Анзор Губашев, который работал в одном из частных охранных предприятий в Москве, и его младший брат", — сказал Барахоев.

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Собеседник не уточнил, отправлены ли задержанные в Москву для проведения оперативных мероприятий, или они все еще в республике.

По словам Барахоева, задержанные являются этническими чеченцами, чьи семьи с 60-х годов переехали в Малгобекский район тогдашней Чечено-Ингушской АССР. Последние 10 лет по месту прописки они не проживали.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.