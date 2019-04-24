Выдачей паспортов на оккупированном Донбассе РФ хочет дестабилизацию ситуации в Украине - МИД

Украина требует от РФ отменить это позорное решение, а международное сообщество призывает отреагировать ужесточением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.

Решение Кремля о выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины.

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с указом президента РФ, который открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, и считает этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

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Россия, в очередной раз нарушая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сделала еще один сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых она является. Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации, отмечают в МИД.

Незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины, и это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о «внутриукраинском конфликте».

Особую обеспокоенность, говорится в заявлении, вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

В этой связи Украина требует от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призывает отреагировать ужесточением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о упрощенное получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.