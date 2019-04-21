Данилюк рассказал, интересует ли его должность главы МИД

Советник Зеленского заявляет, что не хочет возвращаться в правительство Гройсмана.

Экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявляет, что его не интересует должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя информацию о том, что ему якобы предлагали должность главы Министерства иностранных дел.

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"Я это не подтверждаю. Меня эта должность не интересует. Я больше специалист во внутренних преобразованиях, в реформах. И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы", - сказал Данилюк.

Также он отметил: "В правительство Гройсмана я не вернусь". "Я понимаю, что ему очень этого не хотелось, и я из-за своего уважения к Владимиру Борисовича не хочу делать его последние месяцы чрезвычайно сложными", - сказал Данилюк и объяснил это, в частности тем, что если он вернется в правительство, это означает, что "правительство не сможет принимать непрозрачные решения".

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем. Его соратники пришли вместе с ним в студию программы "Право на власть".