Путин ответил на письмо Порошенко по поводу Савченко тайным посланием
Ответ президента РФ Владимира Путина на письмо президента Украины Петра Порошенко по поводу содержания в СИЗО летчицы Надежды Савченко направлен в Киев.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Ответ за подписью президента РФ уже подготовлен и отправлен", - сказал он.
Песков подчеркнул, что содержание служебной переписки на высшем уровне не разглашается.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину о немедленном освобождении украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».
15 декабря Савченко объявила голодовку.
В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.
25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.