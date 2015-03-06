Путин ответил на письмо Порошенко по поводу Савченко тайным посланием

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Ответ за подписью президента РФ уже подготовлен и отправлен", - сказал он.

Песков подчеркнул, что содержание служебной переписки на высшем уровне не разглашается.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину о немедленном освобождении украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.