Савченко объявила голодовку

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook адвокат Надежды Илья Новиков.

"В их штате нет отоларинголога или он отсутствует сейчас. Лекарства, которые ей назначил ее киевский врач, не передают, положено строго по средам, в другие дни главврач СИЗО не принимает", - пишет Новиков.

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По его словам, с пятницы, когда у Савченко был Марк Фейгин, ее состояние ухудшилось.

"Она сообщила мне об этом по видеоконференцсвязи с Мосгорсудом на заседании по нашей жалобе. Я сейчас поеду к ней в СИЗО, но, вероятно, не успею зайти внутрь до конца дня. В этом случае мы увидимся с ней только утром. Мои коллеги тем временем будут общаться с ОНК", - пишет Новиков.