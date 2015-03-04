Порошенко написал письмо Путину о немедленном освобождении Савченко
14:58, 04 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину о немедленном освобождении украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместной с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци пресс-конференции в Киеве.
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"Как известно, я направил письмо президенту Путину с обращением немедленного освобождения Надежды Савченко, в том числе и по медицинским показаниям. И я попросил премьер-министра (Италии) поднять этот вопрос и помочь решить эту чрезвычайно чувствительную и болезненную пооблему", - сказал Порошенко.
Напомним, Басманный суд Москови сегодня рассматривает жалобу защиты Савченко о ее иммунитете как делегата ПАСЕ. Украинскую летчицу доставили в суд.
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