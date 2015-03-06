В Виннице началось заседание суда по избранию меры пресечения судье Царевич

Как передает корреспондент УНИАН, Царевич прибыла на заседание суда.

Как у помещения, так и внутри помещения городского суда усилена охрана.

Суд ведет судья Винницкого горсуда Александр Олейник, который сказал, что на суде будет рассмотрено ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич.

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Как отмечается, ее интересы защищают три адвоката.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.