Завтра в Виннице суд изберет меру пресечения судьям Царевич и Кицюк

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В своих ходатайствах прокуратура будет настаивать на аресте судей, отмечается в сообщении.

Оба судебные заседания пройдут под председательством судьи Александра Олейник: относительно Царевич в 11.30 по Кицюку - в 15.30.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей вне Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если на это есть основание.

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«В данном случае основание одно - это судейская «корпоративная этика» в районных судах города Киева. Суды Киева не согласовывали с нами никаких ходатайств. Поэтому генеральный прокурор поручил расследование этого производства межрегиональной группе следователей, в состав которой входят следователи прокуратуры Винницкой области. Это его право», - отметил Юлдашев.

Он также сообщил, что мера пресечения для судьи Вовка будет избираться в Голосеевском суде по месту нахождения органа досудебного расследования (адрес следственного отдела прокуратуры Киева: ул. Антоновича, 114).

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько лиц в январе прошлого года.

Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицируются по ч.2 ст.375 УК Украины.