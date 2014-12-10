Комплекты зимней формы одежды от правительства Канады поступили в войска

В первую очередь зимнюю униформу получают военнослужащие, которые в ближайшее время отправятся выполнять боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Как рассказали специалисты вещевой службы соединения, в комплект формы входят утепленные куртка и брюки, которые могут удерживать влагу в течение восьми часов, кожаные ботинки с высокими берцами с дополнительной парой теплых стелек и шнурков, кожаные и вязаные перчатки.

Протестировав новую форму, украинские военнослужащие отметили ее отличное качество и практичность. Особенно порадовала бойцов обувь, которая является удобной, теплой и влагостойкой.

В общем, соединение получило более 1200 комплектов зимней формы.