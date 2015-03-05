Парубий объявил в Раде о самороспуске депутатской группы Хомутынника
18:09, 05 марта 2015Политика
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Депутатская группа "Экономическое развитие" в Верховной Раде самораспустилась.
В Совете самораспустилась депутатская группа / Фото УНИАН
Об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
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"Согласно решению депутатской группы "Экономическое развитие" от 12 февраля 2015 года о прекращении ее деятельности, объявляю о роспуске депутатской группы "Экономическое развитие" в ВР восьмого созыва. Подпись - председатель группы Хомутынник", - объявил Андрей Парубий.
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