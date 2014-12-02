В группе Хомутынника заявили, что не будут голосовать за Кабмин «пакетом»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении в парламенте заявил лидер группы Виталий Хомутынник.

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“Если будет поставлено на голосование по отдельным кандидатам - мы с уважением относимся ко многим из вас, и будем поддерживать отдельных кандидатов. Но если будет поставлено голосование в целом за «пакет», наша депутатская группа приняла решение не поддерживать весь «пакет», который предложен”, - сказал он.