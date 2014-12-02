В группе Хомутынника заявили, что не будут голосовать за Кабмин «пакетом»
19:00, 02 декабря 2014Политика
0 0
Депутатская группа “Экономическое развитие” не будет поддерживать «пакетное» голосование за кандидатуры министров нового правительства.
Депутаты не будут поддерживать весь «пакет», заявил лидер группы / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении в парламенте заявил лидер группы Виталий Хомутынник.
Читайте такжеВерховная Рада избирает членов Кабмина (прямая трансляция)
“Если будет поставлено на голосование по отдельным кандидатам - мы с уважением относимся ко многим из вас, и будем поддерживать отдельных кандидатов. Но если будет поставлено голосование в целом за «пакет», наша депутатская группа приняла решение не поддерживать весь «пакет», который предложен”, - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter