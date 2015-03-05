Большинство экспертов считают, что общее качество нового состава ВР улучшилось - опрос

Большинство экспертов считают, что общее качество личного состава новой Верховной Рады улучшилось по сравнению с предыдущим созывом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты экспертного опроса «100 дней Верховной Рады», проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» 20 февраля - 3 марта 2015 года.

Согласно опросу, 30 экспертов считают, что качество парламента «скорее улучшилось», 4 эксперта - «безусловно улучшилось», 3 - «не изменилось», 2 - «скорее ухудшилось», 1 - «безусловно ухудшилось», 3 - трудно сказать.

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При этом подавляющее большинство экспертов не удовлетворено работой Верховной Рады в течение первых 100 дней: 10 экспертов главным образом довольны работой парламента, 31 - не довольны, 2 - совершенно не довольны.

Большинство экспертов (19) считают, что общее качество законотворческой работы новой ВР не изменилось, 14 считают, что скорее улучшилось, 1 - безусловно улучшилось, 7 - скорее ухудшилось, 1 - затруднились ответить.

Большинство экспертов (17) считают одним из основных событий первых 100 дней работы нового парламента в позитивном ключе создание коалиции, 11 - формирование правительства, 6 - признание России агрессором, 5 - усовершенствование и введение в действие закона о Национальном антикоррупционном бюро, 4 - представление в Конституционный суд по законопроекту о снятии неприкосновенности с народных депутатов и судей, 3 - принятие изменений в Налоговый кодекс, 2 - принятие президентского закона о судебной реформе, 2 - совершенствование законодательного регулирования оборонного комплекса, 2 - применение закона о люстрации, 2 - начало реформы децентрализации.

Негативную оценку от экспертов получил процесс принятия бюджета 2015 (21 эксперт), 6 экспертов отметили игнорирование коалиционного соглашения со стороны большинства, 5 экспертов - промедление с реформами. Среди упущенных возможностей за 100 дней работы парламента эксперты чаще всего упоминали начало конституционной реформы (9) и децентрализации (9), судебную (9) и избирательную реформы (9), принятие нового закона о госслужбе (8).

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Перечень приоритетных законов, которые, по мнению экспертов, Верховная Рада должна принять как можно скорее, возглавляют закон о судебной реформе (12), изменения в Конституцию о децентрализации (9), новые законы о парламентских и местных выборах (8), усовершенствованный закон о госслужбе (7).

Всего были опрошены 43 эксперта. Опрос проведен при финансовой поддержке ЕС и Национального фонда поддержки демократии (США).