СНБО договорился о ежеквартальных консультациях с польским Бюро нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующий документ сегодня в Варшаве подписали секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава BBN Станислав Козей.

“Предусматриваем сотрудничество в наиболее важных для наших государств вопросах регионального сотрудничества, безопасности наших государств. Будем также сотрудничать для поддержки Украины в питанняхєвроатлантичної интеграции”, - сказал Козей, комментируя подписанный документ.

Он тоже отметил, что на сегодняшней встрече обсуждал с Турчиновым, среди прочего, вопросы двустороннего и международного сотрудничества и конфликт на Востоке Украины.

Козей также обратил внимание на интенсивный график встреч главы СНБОУ под его визита в Польшу, отметив, что ни один предыдущий руководитель этого ведомства не имел столько встреч на таком высоком уровне, как Турчинов сейчас в Варшаве, за последние 5 лет.

Глава BBN сообщил, что, помимо встреч с Президентом Польши, главой правительства, главами Сейма и Сената, министром обороны, Турчинов также проведет встречу с главой польского МИД.

Глава СНБОУ в свою очередь очень положительно оценил контакты между странами и поблагодарил за поддержку поляками украинцев.

Читайте такжеПольша собирается направить в Украину военных инструкторов“Сотрудничество и дружба между нашими странами продолжается уже долгое время, но на данном этапе она приобретает новое реальное содержание. Мы очень благодарны и польскому руководству, и польскому народу за ту поддержку, которую ощущает Украина”, - сказал он, отметив, что в мире “нет ни одной страны”, с которой были бы такие тесные отношения, как у украинцев с поляками.

“Безусловно, сотрудничество в сфере обороны и безопасности государств будет укреплять сотрудничество наших стран, и мы готовы наполнять реальным содержанием эти документы, которые мы подписали”, - добавил Турчинов.

Среди вопросов, в которых Польша может помочь Украине, глава СНБОУ назвал переход украинской армии на стандарты НАТО, военно-техническое сотрудничество и другие проекты, направленные на усиление безопасности обоих государств.

Козей добавил, что польская власть может поддерживать украинцев по меньшей мере в трех сферах.

По его словам, в частности, речь идет о лоббировании в ЕС и НАТО большей поддержки Украины, помощь при реформировании армии, и прямое сотрудничество в ряде проектов, как создание совместной военной бригады УКРПОЛЛИТБРИГ.