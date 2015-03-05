Президент создал две военно-гражданские администрации на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе главы государства, это предусмотрено указом президента №123/2015 от 5 марта 2015 года "О создании военно-гражданских администраций".

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Также, согласно документу, в Донецкой области образованы Волновахская и Марьинская районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации в городах Авдеевка, Угледар и Красногоровка Марьинского района; в Луганской области - Новоайдарская, Попаснянская и Станично-Луганская районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации сел Крымское и Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района; поселка Новотошковка и села Желобок Попаснянского района; сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района.

Определено, что Донецкая и Луганская областные государственные администрации (ОГА) приобретают статус, соответственно, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, а их председатели – статус руководителей, соответственно, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. То же касается и образованных администраций низшего уровня.

Указом поручено главам Донецкой и Луганской ОГА в трехдневный срок подать руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины предложения о перечне должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, лиц рядового и начальственного состава правоохранительных органов в новосозданных военно-гражданских администрациях.

Также председателям этих ОГА поручено вместе с руководителем Антитеррористического центра при СБУ подать в пятидневный срок секретарю Совета национальной безопасности и обороны общие предложения относительно кандидатур для назначения на должности руководителей военно-гражданских администраций населенных пунктов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов должен обеспечить подготовку к безотлагательному рассмотрению СНБО вопроса о назначении руководителей военно-гражданских администраций.