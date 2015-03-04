Около 150 тысяч жителей Донетчины потеряли жилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

“По данным Донецкой обладминистрации, в области по состоянию на сегодняшний день разрушено и повреждено более 9,5 тыс. жилых домов всех форм собственности. Без жилья, воды, газа, электроэнергии остается около 150 тыс. человек”, - подчеркнула Быстрая.

Также она сообщила, что за время боевых действий на территории области было разрушено и повреждено 1 тыс. 280 объектов энергоснабжения.

Читайте такжеЖители поселка, пострадавшего во время боев в Дебальцево, до сих пор сидят без света и продуктовПо ее словам, в настоящее время обесточенными остаются 43 населенных пунктов региона.

Среди них на оккупированных территориях без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов Шахтерского района, 2 населенных пункта Енакиевского городского совета, а также города Донецк, Докучаевск, Ясиноватая, Дебальцево, Углегорск, Горловка и частично Тельманово.