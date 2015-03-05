Завтра представители МИД стран «нормандской четверки» обсудят выполнение Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Завтра в Берлине состоится встреча высоких представителей МИД стран «нормандской четверки». Ее участники планируют обсудить некоторые практические вопросы процесса урегулирования украинского кризиса в контексте реализации Минских соглашений от 12 февраля», - сказал Лукашевич.

Причем он сообщил, что РФ будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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По результатам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушают режим перемирия, а также проводят перегруппировки и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

26 февраля Вооруженные силы Украины начали отвод военной техники по всей линии разграничения в зоне АТО, тогда как боевики переместили технику частично и имитируют отвод.