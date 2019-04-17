В России заявили, что захват украинских моряков на Азове вне компетенции трибунала ООН

Россия призвала Украину приступить к консультациям между сторонами.

В министерстве иностранных дел России заявляют, что Международный трибунал ООН не имеет юрисдикции для рассмотрения дела в отношении нападения РФ на украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров. Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания», - говорится в сообщении.

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В российском ведомстве заверяют, что права украинских моряков «неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов и получают медицинскую помощь».

«Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа», - отметили в МИД РФ.

Также Россия призвала Украину вместо судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами.

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Украинские моряки и суда должны немедленно вернуться в Украину.

17 апреля в Лефортовском райсуде Москвы будут рассматривать ходатайство российского следствия о продлении незаконного ареста военнопленных украинских моряков.