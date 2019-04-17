Началось распространение билетов на дебаты: Зеленский с "Олимпийского" обратился к украинцам (видео)

Уже можно получить бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона.

Распространение билетов на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко начинаются прямо сейчас.

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Об этом в своем видеообращении со стадиона НСК «Олимпийский», где состоятся дебаты, сообщил Владимир Зеленский.

Бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона можно получить здесь.

«Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета», – говорится в сопроводительном к видеообращению сообщении.

Дебаты между кандидатами в президенты должны начаться 19 апреля в 19:00.

Ранее представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что 16 апреля утром было заключено трехстороннее соглашение между администрацией НСК "Олимпийский" и избирательными штабами кандидатов по поводу проведения дебатов.