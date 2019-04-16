Более 40% украинцев ждут дебатов между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов - опрос

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора - они определятся, за кого голосовать именно на основании результатов дебатов.

Почти 42% украинцев считают, что дебаты между кандидатами в президенты непременно должны состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля.

Читайте такжеПорошенко уже согласен прийти к Зеленскому на дебаты 19 апреля, но с новым условием - на другое время

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами в президенты обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными, 24,7% считают дебаты ненужными, 6,6% - не определились или отказались отвечать.

«В целом 14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора - они определятся, за кого голосовать именно на основании результатов дебатов. Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов является скорее важными для них - они будут учитывать результаты дебатов, но есть другие важные вопросы, которые повлияют на их выбор», - отметил он.

В то же время, по словам социолога, 51,3% респондентов ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором либо отказались отвечать.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов в возрасте с 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.