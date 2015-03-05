Прямая трансляция заседания Верховной Рады 5 марта

Сегодня, 5 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть президентский законопроект № 2269 "О численности Вооруженных сил Украины".

Об этом говорится в повестке дня парламента.

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Также депутаты хотят рассмотреть проекты законов № 2171 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к публичной информации в форме открытых данных", № 2187 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины)".

На повестке дня - законопроект № 2072 "О Счетной палате", № 2250 "О рынке природного газа" и № 2258 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных инвестиционных проектов".