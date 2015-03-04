Гройсман предложил законодательно запретить кочевание "тушек" по фракциям

Законопроектом предлагается дополнить Регламент Верховной Рады нормой о том, что народный депутат может входить только во фракцию той партии, от которой он был избран (по списку или в мажоритарном округе), сообщает ZN.

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"В случае невхождения народного депутата, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода народного депутата из состава такой фракции его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии со дня принятия такого решения", - говорится в законопроекте.

При этом депутаты-самовидвижены могут либо оставаться внефракционными, либо входить в существующие фракции парламента.

Исключенные из фракций депутаты не смогут войти в какую-либо фракцию или группу.

Законопроектом также предлагается ужесточить наказание депутатов за повторные нарушения – до исключения из зала на 15 пленарных заседаний.