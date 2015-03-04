Гройсман пригрозил "кнопкодавам" персональными санкциями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам заседания совета Национальной реформ.

"Здесь не вопрос в сенсорной кнопке, потому что она не обеспечивает персональное голосование", - сказал председатель ВР.

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По его словам, сейчас готовится ряд системных шагов. "Не только сенсорная кнопка, в том числе - ответственность, публичность того, кто не голосовал, и санкции к тому, кто голосовал неперсонально, чтобы этот вопрос неперсонального голосования сделать невозможным", - сказал Гройсман.

"Как только мы будем готовы представить этот план в ближайшее время, мы это сделаем. Но это должно быть эффективным", - сказал Гройсман.