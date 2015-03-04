СМИ: Вице-мэром Славянска стал 22-летний любитель швейцарских часов и люксовых авто

Об этом говорится в сюжете программы "Гроши", сообщает ТСН.

"Ярослав Секирож в свои 22 года уже советник губернатора Донецкой области и первый заместитель мэра Славянска...В 17 лет начинал грузчиком, в 21 год - заместитель гендиректора машзавода. Одновременно учился в Харьковском университете. Ярослав - любитель швейцарских часов, автомобилей люкс-класса и парень с президентскими амбициями", - говорится в сюжете.

Как отмечается, до назначения в органы власти он значился президентом "Союза молодежи Донбасса", а членом Молодежного совета при Кабмине его сделал премьер-министр Николай Азаров в 2012 году.

Читайте такжеБывшая "Семья" заберет у государства газ на $40 млн - депутат

Тогда же Секирож ездил по городам Донбасса и организовывал круглые столы на защиту русского языка.

Согласно сообщению, знакомые донецкого богача рассказали, что он приезжал в кофейню на "Крайслере", всегда был в окружении охранников, все время хвалился связями, угрожал налоговыми проверками, а во время Майдана убеждал, что Янукович введет военное положение и всех разгонит.

Кроме того, как говорится в сюжете, после захвата в апреле 2014 года Донецкой ОГА он позировал на фоне сепаратистов.