Хан избежал прямого ответа на вопрос о либерализации визового режима с Украиной

Об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН. "Когда речь идет о либерализации визового режима, мы применяем определенные методологии, чтобы оценить ситуацию в разных странах. По состоянию на сегодняшний день проводится оценка второй стадии в Грузии, и мы увидим, какими будут выводы, можем ли мы представить положительный доклад как Европейская Комиссия, но это только точка зрения Еврокомиссии. После этого мы должны просить точку зрения и решение Европейского Совета. Это же относится и к Украине", - сказал Йоханнес Хан.

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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини также отметила, что будет дана техническая оценка, но Европейская Комиссия и Евросовет должны принять политическое решение. "Мы начнем обсуждение перспективы саммита в Риге уже сегодня с группой европейских комиссаров, в полномочия которых входят внешнеполитические вопросы, и в пятницу и субботу в Риге на неформальном заседании министров иностранных дел", - сказала она.

Высокий представитель сказала, что саммит Восточного партнерства, который пройдет в Риге в мае, "должен быть хорошо подготовлен, потому что он пройдет в сложное и важное время нашей истории".