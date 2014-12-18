Украина пока не готова к безвизовому режиму с ЕС – Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с журналистами.

Посол подчеркнул, что в вопросах либерализации визового режима не нужно делать обещаний, а наоборот - нужно сказать, что именно сделано для того, чтобы быть готовыми для введения безвизового режима.

Томбинский вспомнил, что в марте 2014 года звучали заявления, что до конца текущего года Украина выполнит все условия и будет готова к введению безвизового режима.

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"Мы в конце 2014 года, а нет еще всех необходимых мер, чтобы выполнить то, что было необходимым для того, чтобы закончить этот процесс. Осталось до Рижского саммита 5 месяцев, используйте это время и сделайте то, что позволит европейским странам сказать "да", что все сделано, это работает...", - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, что процесс либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом будет завершен до Рижского саммита, который состоится в мае 2015 года.