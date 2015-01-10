Климкин рассказал, чего хочет Украина от саммита Восточного партнерства в Риге

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

"У нас большие надежды на Рижский саммит Восточного партнерства. Мы считаем, что на нем мы должны достичь четкого виденья, каким образом дальше будет осуществляться помощь в имплементации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Я имею в виду не только виденье, но и конкретные решения, каким образом мы будем это делать", - сказал Павел Климкин.

По его словам, Украина и Евросоюз работают над тем, чтобы достичь "определяющих решений" в плане дальнейшего пути к либерализации визового режима.

В свою очередь Эдгарс Ринкевичс отметил, что во время переговоров в Киеве договорено постоянно обмениваться мнениями относительно подготовки к этому саммиту. "Рижский саммит продемонстрирует серьезную заангажированность Европейского Союза относительно политики Восточного партнерства и Украины в частности", - сказал он.

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Эдгарс Ринкевичс считает, что в ходе этого саммита нужно разработать дорожную карту дальнейших действий. "На Рижском саммите нужно будет создать серьезную дорожную карту, которая бы помогла таким странам Восточного партнерства как Украина, Молдова, Грузия двигаться на пути имплементации Соглашения об ассоциации", - сказал Эдгарс Ринкевичс, добавив, что речь идет не только о деньгах, но и об экспертных знаниях.

Он выразил надежду, что на Рижском саммите "мы конкретно увидим, по какому пути нужно двигаться Украине и Грузии".