Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко намерен сделать это в ближайшее время.

Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам «объединения «Самопомич», объявили о намерении выйти из партии.

Читайте такжеНардеп "Самопомочи" Егор Соболев подтвердил значительные расхождения с Садовым

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сказано в сообщении, Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время.

Депутаты уведомили об этом своих коллег во время заседания фракции «Самопомич».

Как написал на своей странице в соцсети Егор Соболев, он не уходит с фракции "Самопомочи" в Раде, однако на следующие парламентские выборы вместе с этой партией не пойдет. При этом он уточнил, что не идет ни к Зеленскому ни к Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля председатель партии «Самопомич» Андрей Садовый написал в Facebook, что в ближайшее время часть депутатов от «Самопомочи» выйдут из парламентской фракции. По его словам, «парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками».

В свою очередь председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк не назвал народных депутатов, которые хотят покинуть фракцию. По его словам, сейчас тот период, когда люди «думают о своей будущей политической карьере: кто-то видит ее с политической партией «Самопомич», а, возможно, кто-то и не видит, а, возможно, просто кто-то думает».