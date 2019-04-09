Садовый прогнозирует, что в ближайшее время часть нардепов "Самопомочи" уйдет из фракции

Как заявляет председатель партии, "парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками".

В ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочи" покинут фракцию.

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Об этом председатель партии "Самопомич" Андрей Садовый написал в Facebook.

По его словам, "парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками. Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не скурвились, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве".

Как отметил Садовый, "Самопомич" ждет "непростая внутренняя перегруппировка". "Мы идем к процессу формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни".