Госсекретарь США назвал отличие ситуаций с Крымом и Голанскими высотами

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о различиях аннексии Голанских высот Израилем и полуострова Крым Россией.

"Не может быть более разных ситуаций, чем эти", - заявил Помпео, выступая на слушаниях в Сенате США, передает dw.com.

Голанcкие высоты оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению". "Он оборонялся, его существование было под угрозой", - подчеркнул глава Госдепартамента.

По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - пояснил Майк Помпео.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это решение, назвав его значимым актом исторической справедливости.

Нетаньяху заявил, что указ Трампа появился в то время, когда Голанские высоты имеют более важное значение для безопасности Израиля, чем раньше, ведь Иран пытается создать базы в Сирии для нанесения ударов по Израилю.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

В частности, в резолюции №497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Справка УНИАН. Голанские высоты - горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км - до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы и с 1981 года присоединены к Израилю. Тель-Авив считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.