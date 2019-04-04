В Госдуме оценили предварительный "ущерб Крыму от Украины" в более чем 1,5 триллиона рублей

Среди прочего "депутат" Госдумы призвал оценить "моральный ущерб", якобы нанесенный крымчанам действиями украинских властей.

В Госдуме РФ оценили "экономические потери Крыма", понесенные им за время пребывания в составе Украины, в более чем 1,5 триллиона рублей (около 23 миллиардов долларов).

Об этом заявил так называемый депутат Госдумы от аннексированного Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко, передает ТАСС.

"По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 триллиона [рублей]", - сказал он на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы.

По словам Козенко, сумма "упущенных доходов" крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 миллиардов рублей.

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"Депутат Госдумы" также предложил подсчитать ежегодную арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Севастополе, "недополученные доходы" за якобы простой земли на южном берегу полуострова, "зданий, бывших союзных здравниц, памятников архитектуры, заповедников, которые во многом были присвоены и не использовались по назначению", якобы экологический ущерб от застройки и уничтожения заповедных зон, якобы незаконных карьерных разработок и многие другие статьи.

Кроме того, депутат предложил отдельно проанализировать "экономические потери" полуострова от действий Киева после марта 2014 года. "Только крымский бизнес потерял 480 млн рублей, которые были затрачены на закупку и заправку дизельных генераторов во время энергетической блокады. По некоторым оценкам, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 миллиарда рублей", - заявил он.

Также Козенко призвал оценить "моральный ущерб", якобы нанесенный крымчанам действиями украинских властей. "Потому что за годы украинской оккупации это, безусловно, ущемление прав Крыма на использование родного языка, насаждение чужой нам культуры", - заявил "депутат".

Как сообщал УНИАН, 15 марта глава Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украина "аннексировала" Крым в течение 25 лет и должна выплатить "компенсацию" России.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.