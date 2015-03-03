Порошенко посмертно наградил Немцова орденом Свободы
Порошенко подчеркнул, что в памяти украинского народа Немцов останется человеком, для которого свобода была универсальной ценностью.
Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы российского политика и государственного деятеля Бориса Немцова.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко подчеркнул, что в памяти украинского народа Немцов останется человеком, для которого свобода была универсальной ценностью, не знающей государственных границ и каких-либо пределов.
"Для нас, украинцев, Борис навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить - стоит только захотеть", - отметил президент.
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Глава государства подчеркнул, что Немцов боролся за свободу Украины и за свободу России, поскольку понимал, что без свободной Украины не может быть и свободной России.
"За нашу и вашу свободу" - это исторический лозунг стал жизненным девизом Бориса Немцова. Поэтому я решил наградить его орденом Свободы. Светлая память", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили в центре Москвы поздно вечером 27 февраля. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.