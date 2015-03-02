МИД направил России ноту с требованием обеспечить возврат в Украину Дурицкой

Об этом спикер МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил в эфире Радио Свобода.

По его словам, украинский консул в Москве встречался с Дурицкой, которая сейчас проживает в квартире друзей Немцова, и она написала заявление на имя консула с просьбой содействовать скорейшему его возвращению в Украину.

«На основании этого заявления посольство Украины направило ноту МИД РФ с требованием обеспечить возврат нашей гражданки на родину и с требованием придерживаться всех ее прав», - сказал Перебийнис.

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Он отметил, что Дурицкая не является подозреваемой, она является свидетелем, и поэтому формально не имеет никаких ограничений по передвижению и по возвращению в Украину.

Вместе с тем, представитель МИД отметил, что фактически Дурицкой пока что не дают возможности вернуться в Украину, несмотря на все попытки добиться этого как со стороны адвокатов, так и со стороны посольства Украины.

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«Мы все-таки надеемся, что в ближайшие дни, когда закончатся все следственные действия, нам удастся вернуть ее в Украину», - сказал Перебийнис.

Отвечая на вопрос, находится ли Дурицкая под домашним арестом, Перебийнис отметил: «Правоохранительные органы России не говорят, что она под арестом, они говорят, что она свободна в передвижении, но они говорят, что ее жизни угрожает опасность, поэтому в отношении нее усилены меры безопасности, и она находится под постоянной охраной, и фактически получается, что она ограничена в своем передвижении».

По словам спикера МИД, пока невозможно спрогнозировать, когда Дурицкая вернется в Украину.

«По ее словам, она уже дала все возможные показания, кстати, она сделала это добровольно, поэтому, в принципе, мы считаем, что в ближайшие дни она должна вернуться домой», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений оппозиционер скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

На момент убийства с политиком была гражданка Украины Дурицкая.

Немцова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 марта.