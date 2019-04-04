В оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам колонии

Также Владимира Дудку и Алексея Бессарабова обязали выплатить штрафы.

Обвиняемые оккупантами в подготовке "диверсий" севастопольцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова подконтрольный Кремлю так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил к 14 годам лишения свободы каждого.

Как сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook, обоим севастопольцам также назначены штрафы: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.

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Соответствующее решение вынес "судья" Данил Землюков, гражданин РФ, бывший судья Алтайского краевого суда.

Правозащитники также заявили, что "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием.

"В этом деле использовались недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу "украинских диверсантов" лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крымчан Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 п.А УК РФ).

16 ноября 2017 года так называемый «Севастопольский горсуд» приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину.