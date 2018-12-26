Денисова просит РФ обеспечить украинского политзаключенного Дудку медицинской помощью

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российские власти обеспечить медицинской помощью арестованного украинца, фигуранта так называемого «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

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"Украинскому политзаключенному Владимиру Дудке, которого удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт. По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", - заявила Денисова.

"Я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры по обеспечению Владимира Дудки медицинской помощью", - сообщила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 - ст. 281 ч. 2 п. А УК РФ).

16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Штыбликовв к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Уголовное дело в отношении Дудки и Бессарабова суд 6 апреля 2018 года вернул прокурору для устранения недостатков.

31 июля Дудке и Бессарабову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на шесть месяцев.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием.