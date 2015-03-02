Гончаренко является уже вторым депутатом и членом ПАСЕ, незаконно задержанным в России - МИД

Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

"Такие действия не только являются нарушением основных прав человека, но и противоречат международным обязательствам России в отношении уважения к статусу члена парламента и национальной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Алексей Гончаренко, наряду с Надеждой Савченко, является уже вторым народным депутатом Украины и членом ПАСЕ, который незаконно задержан в России", - сказано в сообщении.

Читайте такжеГончаренко: полицейский назвал депутатское удостоверение "бумажкой""Требуем от российских властей немедленного освобождения Алексея Гончаренко, прекращения репрессий и преследования по сфабрикованному обвинению всех других незаконно удерживаемых в России граждан Украины", - заявляет МИД.

На траурном марше в центре Москвы в воскресенье был задержан депутат Верховной Рады Украины, делегат ПАСЕ Алексей Гончаренко. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Гончаренко допросили по "делу о преступлениях в отношении российского громадянинапид время трагических событий в Одессе в мае 2014 года".

Позже адвокаты Надежды Савченко Николай Полозов и Марк Фейгин сообщили, что Гончаренко отпустили и он находится в посольстве Украины в РФ.