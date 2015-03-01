В Москве задержали депутата ВР Алексея Гончаренко (фото)

В Москве задержан депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончаренко сообщил через Facebook. Он написал, что приехал на марш памяти Бориса Немцова.

«Меня задержала полиция. Отвели в автозак, отбирали паспорт. Потом паспорт вернули и вывели из автозака, ударили. Сейчас держат возле автозака, не отпускают. Я ничего не выкрикивал, плакатов и флагов не нес – задержали просто за футболку. Сейчас ведут в отделение полиции», - написал Гончаренко.

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На его странице в Facebook также размещены фото, на которых запечатлены люди на марше памяти Немцова, полицейские, а также сам Гончаренко. На одной из фотографий депутат в футболке с портретом Немцова и надписью: «Герої не вмирають».

Кроме того, в социальных сетях о якобы задержании Гончаренко пишут некоторые граждане России. Также появились фотографии, на которых виден через решетку человек, похожий на Гончаренко, сидящий на скамье в каком-то помещении.

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Как сообщал УНИАН, Алексей Гончаренко является инициатором в Одессе различных акций, направленных против агрессии РФ. Например, установки билбордов по случаю Дня Военно-морского флота со словами из популярной песни футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине: «Ла-Ла-Ла!», также – билбордов «Вова! Не делай маме нервы!» и т. д.